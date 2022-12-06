Стефанчук в Сейме Литвы: вы начали борьбу с российским тоталитаризмом, мы ее закнчиваем

Он является высшим украинским должностным лицом, приехавшим в Литву после 24 февраля, когда Россия напала на Украину. Политик примет участие в 12-й сессии Ассамблеи парламентов Литвы, Польши и Украины в Вильнюсе.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

«Оккупировав часть территории Украины, систематически уничтожая мирное население и объекты энергетической инфраструктуры, пытая и убивая мирных граждан Украины, Россия в очередной раз демонстрирует всему миру, что она не только не уважает право народов на самоопределение, не только не дорожит человеческой жизнью и свободой, но каждый день и каждую минуту угрожает своим мирным соседям. (…) Россия открыто пытается всех запугать», — заявил председатель Верховной Рады Украины.

Он сказал, что демократические страны могут ответить на это солидарностью, решимостью и непоколебимостью.

«Мы будем героически защищать нашу независимость, свободу и мирную жизнь для себя, Европы и всего свободного мира. В этой борьбе мы рассчитываем на большую международную поддержку», — заявил Стефанчук.

Он поблагодарил Литву за поддержку и помощь его стране с первых часов российского вторжения в Украину.

«Мы благодарны за то, что вы демонстрируете лидерство по многим актуальным вопросам региона, за то, что демонстрируете непоколебимую и горячую поддержку свободы и демократии, за то, что в эти дни поддерживаете Украину и украинцев в их честной борьбе», –заявил глава украинского парламента в Вильнюсе.

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