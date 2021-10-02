Стэнфордский университет опубликовал онлайн-архив Нюрнбергского процесса

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Ученые Стэнфордского университета оцифровали и опубликовали в интернете документы и стенограммы выступлений Нюрнбергского процесса. Результаты этой работы, продолжавшейся более 20 лет, теперь может увидеть любой желающий в любой точке мира, сообщает немецкий телеканал ARD в пятницу, 1 октября, в 75-летнюю годовщину оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

По словам профессора Стэнфордского университета, руководителя кафедры прав человека и международного правосудия Дэвида Коэна, «эти документы не должны оставаться в каком-нибудь архиве, находящемся только в распоряжении историков и экспертов». «Мы должны использовать современные технические возможности, чтобы охватить гораздо более широкую и глобальную аудиторию», — заявил он в интервью корреспонденту ARD в Лос-Анджелесе.

Идея создать открытый виртуальный архив документов Нюрнбергского процесса появилась у Коэна и немецкого профессора юриспруденции Дитера Зимона в 1998 году. В то время Дэвид Коэн руководил Центр изучения военных преступлений в Университете Беркли, а Зимон был директором Института истории европейского права имени Макса Планка во Франкфурте-на-Майне.

Объем архива превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них — стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту. По словам Дэвида Коэна, 64 процента всех документов на немецком языке. В ближайшие месяцы его команда планирует систематизировать эти документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.

Летом 2022 года в архив будут включены более 1000 часов аудиозаписей судебных заседаний. Кроме того, Коэн намерен совместно с Университетом Эрлангена-Нюрнберга создать аналогичные онлайн-архивы по двенадцати последующим процессам Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. ICJ и его секретариат являются хранителями всего архива. Материалы из него «любезно предоставлены Международным судом ООН для некоммерческих личных, исследовательских либо учебных/образовательных целей», указывается на сайте онлайн-архива.