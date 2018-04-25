«Стипендия мэра Москвы» — самым активным

фото из архива «ЛК»

В конце сентября в Вильнюсе прошло юбилейное, 40-е заседание Попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы». Оно было посвящено подведению итогов летней сессии и утверждению кандидатов на стипендию на осенний семестр 2019-2020 учебного года.

В этом году программе «Стипендия мэра Москвы» в Литве исполнилось 20 лет. Это один из самых долгосрочных проектов, ориентированный на поддержку соотечественников за пределами России. Он действует во многих странах постсоветского пространства и поощряет развития интеллектуального потенциала молодых людей Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Молдовы, Приднестровья, Армении, а также оказывает содействие их обучению в высших учебных заведениях.

Напомним, что старт программы был дан в Эстонии – в 1996 году были утверждены первые стипендиаты, годом позже – в Латвии, а в Литве программа начала действовать с 1999 года. Тогда же был утвержден первый состав Попечительского совета.

В заседании приняли участие члены Попечительского совета: доцент Татьяна Чечет; профессор, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавринец; глава Клайпедского филиала Славянского фонда милосердия Валентина Панина; председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте; председатель Центра эстетического воспитания детей и молодежи г. Каунаса Валерий Бережок; первый секретарь посольства России в Литве Александр Сандриков; первый секретарь посольства России в Литве Сергей Журбин, а также руководитель программы «Стипендия мэра Москвы» Нелли Кедрова. Кроме того, Попечительский совет пополнился еще одним его представителем – на заседании единогласно была утверждена кандидатура Марии Саламахиной, представляющей общественную организацию Центр исследований защиты основных прав. Во встрече также приняли участие студенты-стипендиаты.

Вела заседание координатор программы «Стипендия мэра Москвы» в Литве Ольга Горшкова.

В ходе заседания совета студентам-стипендиатам были вручены грамоты и значки с символикой Москвы «Стипендиат мэра Москвы», именные банковские карточки, на которые будут перечисляться стипендии. По традиции лучшему члену Попечительского совета программы от имени правительства Москвы был вручен памятный сувенир. В этот раз обладателем почетной награды за многолетнюю и плодотворную работу стал представитель Каунаса – председатель Центра эстетического воспитания детей и молодежи Валерий Бережок.

Обладателями «Стипендии мэра Москвы» в следующем учебном году станут 19 студентов, успешно обучающихся в вузах Литвы – в Вильнюсском университете, в Университете им. Витаутаса Великого, в Литовской морской академии, в Вильнюсском техническом университете, в Вильнюсской художественной академии, в Клайпедском университете и в Центре образования «Рутения». Основным критерием при отборе кандидатов является успешная учеба, общественная активность и материальное положение студента. Программа «Стипендия мэра Москвы» оказывает поддержку в первую очередь молодым соотечественникам из малообеспеченных семей.

Попечительский совет собирается на свои заседания каждые полгода – по итогам осенней и летней сессий.

Инф. и фото из архива «ЛК»