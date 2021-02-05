Стихия литовского масштаба

Как сообщил оператор системы ЛЭП – компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), по данным на понедельник, 1 февраля, поставки электроэнергии были восстановлены всем жителям Литвы. Без электроэнергии оставались лишь отдельные жители в самоуправлениях Варены и Друскининкай, туда доставили генераторы. В устранении неполадок участвовали 200-250 бригад, включавших 600 человек.

По словам гендиректора ESO Миндаугаса Кейзериса, опоры падают не из-за снега и ветра, а из-за падающих деревьев. Если убрать деревья, будет намного меньше проблем с поставками электроэнергии. ESO предлагает министерствам энергетики и охраны окружающей среды удались все деревья, которые выше линий передач. По подсчетам ESO, это обойдется в 50-60 млн евро, а замена всех линий – в 2,5 млрд евро.

Снежные заносы вызвали проблемы с общественным транспортом, порой доходя до курьезов. Так, в салоне одного из вильнюсских автобусов образовались настоящие снежные сугробы, из-за чего транспортное средство пришлось отправить в парк. Представители вильнюсского общественного транспорта уверяют, что подобного инцидента на их памяти еще не было.

В соцсетях появились фотографии пассажиров автобуса 1G на улицах литовской столицы с большим количеством снега в салоне. По сообщению транспортников, в последние дни возникли трудности не только у общественного транспорта, но и у пассажиров, так как дорожно-уборочная техника часто выталкивает снег на тротуары, поэтому автобусам сложно подъезжать к остановкам, а пассажирам – сесть на общественный транспорт.

В Вильнюсе, не выдержав большого слоя снега, рухнул купол стадиона гимназии в Пилайте. По предварительным данным, пострадавших нет. Стадион гимназии в Пилайте с надувным куполом был открыт в августе прошлого года. Реконструкция этого манежа обошлась в 2,25 млн. евро.

«Школа, которой принадлежит манеж, консультировалась с производителем и предприняла профилактические меры, чтобы избежать ущерба. Для этого увеличили давление, повысили температуру, но снега было так много, что профилактические меры не помогли. Хорошо, что манеж был застрахован», – писал в Facebook вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Мокрый снежный покров становится опасным для строительных конструкций, поэтому во избежание происшествий жителям рекомендуется убирать снег с крыш домов, беседок, кладовых или других зданий.

Департамент противопожарной безопасности и спасения предупреждал, что из-за сильного снегопада могут рухнуть крыши, столбы и опоры. Специалисты советуют не ходить под деревьями, не парковать под ними автомобили.

Синоптики предупреждают, что с запада к Литве идет циклон с новой порцией осадков. Снег выпадет в большинстве районов Литвы. К четвергу осадки прекратятся, зато усилятся морозы. К выходным синоптики обещают до 20 градусов мороза в ночное время и выше 10 градусов мороза днем.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ