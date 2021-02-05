Стихия литовского масштаба

Сильный снегопад в Литве, который продолжался почти несколько суток, вызвал проблемы во многих сферах жизни. Толстый слой снега повсеместно валил деревья, ломал ветви, происходил аварийный обрыв на участках линий электропередачи (ЛЭП), была нарушена работа почты, курьерских доставок, общественного транспорта.
Условия движения по дорогам во многих районах Литвы оставались сложными из-за мокрого снега, по некоторым районным дорогам невозможно было проехать. Дорожные службы призывали воздержаться от необязательных поездок.
С 25 января краткосрочным и повторяющимся неисправностям электросетей подверглись почти 520 тысяч домашних хозяйств по всей Литве. Больше всего повреждений фиксировалось в Вильнюсском и Утянском регионах. Некоторые хозяйства по четверо суток оставались без электричества, отчаявшись дождаться помощи, люди приобретали генераторы. Так, по данным на 29 января, в Вильнюсском регионе без электричества оставались 2800 потребителей, в Утянском – 2300, в Алитусском – 2200. Третьи сутки без электричества, воды и отопления оставался целый квартал жилых домов на Нямянчинском шоссе.
Как сообщил оператор системы ЛЭП – компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), по данным на понедельник, 1 февраля, поставки электроэнергии были восстановлены всем жителям Литвы. Без электроэнергии оставались лишь отдельные жители в самоуправлениях Варены и Друскининкай, туда доставили генераторы. В устранении неполадок участвовали 200-250 бригад, включавших 600 человек.
По словам гендиректора ESO Миндаугаса Кейзериса, опоры падают не из-за снега и ветра, а из-за падающих деревьев. Если убрать деревья, будет намного меньше проблем с поставками электроэнергии. ESO предлагает министерствам энергетики и охраны окружающей среды удались все деревья, которые выше линий передач. По подсчетам ESO, это обойдется в 50-60 млн евро, а замена всех линий – в 2,5 млрд евро.
Снежные заносы вызвали проблемы с общественным транспортом, порой доходя до курьезов. Так, в салоне одного из вильнюсских автобусов образовались настоящие снежные сугробы, из-за чего транспортное средство пришлось отправить в парк. Представители вильнюсского общественного транспорта уверяют, что подобного инцидента на их памяти еще не было.
В соцсетях появились фотографии пассажиров автобуса 1G на улицах литовской столицы с большим количеством снега в салоне. По сообщению транспортников, в последние дни возникли трудности не только у общественного транспорта, но и у пассажиров, так как дорожно-уборочная техника часто выталкивает снег на тротуары, поэтому автобусам сложно подъезжать к остановкам, а пассажирам – сесть на общественный транспорт.
В Вильнюсе, не выдержав большого слоя снега, рухнул купол стадиона гимназии в Пилайте. По предварительным данным, пострадавших нет. Стадион гимназии в Пилайте с надувным куполом был открыт в августе прошлого года. Реконструкция этого манежа обошлась в 2,25 млн. евро.
«Школа, которой принадлежит манеж, консультировалась с производителем и предприняла профилактические меры, чтобы избежать ущерба. Для этого увеличили давление, повысили температуру, но снега было так много, что профилактические меры не помогли. Хорошо, что манеж был застрахован», – писал в Facebook вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.
Мокрый снежный покров становится опасным для строительных конструкций, поэтому во избежание происшествий жителям рекомендуется убирать снег с крыш домов, беседок, кладовых или других зданий.
Департамент противопожарной безопасности и спасения предупреждал, что из-за сильного снегопада могут рухнуть крыши, столбы и опоры. Специалисты советуют не ходить под деревьями, не парковать под ними автомобили.
Синоптики предупреждают, что с запада к Литве идет циклон с новой порцией осадков. Снег выпадет в большинстве районов Литвы. К четвергу осадки прекратятся, зато усилятся морозы. К выходным синоптики обещают до 20 градусов мороза в ночное время и выше 10 градусов мороза днем.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ