Сто дней работы нового Сейма

«Да, некоторые ушли, некоторые раздумывают об уходе, кто-то утратил неприкосновенность. Но я это рассматриваю как нормальную работу, а в случае неприкосновенности – как исправление ошибки», – сказала она.

Также В. Чмилите-Нильсен отметила, что первые волнения в начале срока очень быстро стали нормой работы между коалицией и оппозицией. Довольно гладко было утверждено правительство Литовской Республики и бюджет, как и другие необходимые законы.

«Есть ли минусы? – задается вопросом спикер Сейма. – Я не вижу серьезных, и в работе каждой организации есть свои маленькие плюсы и минусы».

«На весенней сессии мы рассмотрим важные инициативы в области прав человека, снятие самых нелогичных запретов или ограничений на выбор. Например, лекарства. Более конкретные планы на весеннюю сессию мы представим чуть позже, сейчас он согласовывается как с партнерами по коалиции, так и с комитетами Сейма», – заключила она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ