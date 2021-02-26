Сто дней работы нового Сейма

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен подвела итоги 100 дней работы парламента нового созыва. Своими мыслями она поделилась в социальной сети Facebook.
Как отметила В. Чмилите-Нильсен, Сейм работает с пандемией и находится в совершенно иной ситуации, чем прошлой весной. Действуют и комитеты, и сам Сейм.
«Сейм работает безопаснее – дистанционно. Эту трансформацию можно назвать одним из важнейших технологических изменений Сейма. Это было непросто, но значительные изменения всегда нелегкие», – отметила глава парламента.
Как утверждает спикер, никаких серьезных потрясений или скандалов по сравнению с первыми 100 днями Сейма 2016 года в этом году не было.
«Да, некоторые ушли, некоторые раздумывают об уходе, кто-то утратил неприкосновенность. Но я это рассматриваю как нормальную работу, а в случае неприкосновенности – как исправление ошибки», – сказала она.
Также В. Чмилите-Нильсен отметила, что первые волнения в начале срока очень быстро стали нормой работы между коалицией и оппозицией. Довольно гладко было утверждено правительство Литовской Республики и бюджет, как и другие необходимые законы.
«Есть ли минусы? – задается вопросом спикер Сейма. – Я не вижу серьезных, и в работе каждой организации есть свои маленькие плюсы и минусы».
«На весенней сессии мы рассмотрим важные инициативы в области прав человека, снятие самых нелогичных запретов или ограничений на выбор. Например, лекарства. Более конкретные планы на весеннюю сессию мы представим чуть позже, сейчас он согласовывается как с партнерами по коалиции, так и с комитетами Сейма», – заключила она.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ