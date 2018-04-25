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Стоимость электроэнергии в первом полугодии была ниже на 39 проц.

Архив ЛК

Стоимость электроэнергии на оптовом литовском рынке в первом полугодии текущего года по предварительным данным была на 39 проц. ниже, чем в тот же период прошлого года, показал анализ оператор электропередач Litgrid.

По словам Лютаураса Варанавичюса, главы Стратегического департамента Litgrid, первое полугодие выделяется особенно низкими ценами в Норвегии и Швеции, которые в некоторых зонах опускались до 10-12 евро за МВч.

Он считает, что основными причинами. по которым цены с северных странах и в Литве были такими низкими, являются новые ветровые электростанции и благоприятные погодные условия, обеспечившие значительные резервы гидроэлектростанций и достаточно тепая весна, которая снизила потребление. Кроме того, низкие цены на нефть и газ удешевили производство электроэнергии на теплоэлектростанциях.

«Многие факторы сработали одновременно, во всей системе Nord Pool в апреле была зафиксирована самая низкая цена за последние 20 лет, а в Швеции появились и отрицательные цены на электричество — минус 0,2 евро за МВч. В странах Балтии в то же время цена также упала до 0,07 евро за МВч», — сообщил Л. Варанавичюс.

По данным Litgrid, введенный в марте в Литве карантин также отразился на рынке — если не считать влияние температуры, то потребление электроэнергии упало на 5 проц.

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