Стоимость сельхозпродукции в Литве в этом году выросла на 7,8%

В 2021 году сельскохозяйственной продукции в Литве было произведено на 2,96 млрд евро — на 7,8% больше, чем в 2020 году, сообщил предварительные денные Департамент статистки.
Стоимость продукции растениеводства выросла на 8,1%. На это повлияло повышение на 13,7% закупочной цены на продукты этой сферы.
Наиболее значительно выросли закупочные цены на рапс (на 26,9%), на картофель (на 26,5%), овощи (на 13,7%) и на злаки (12,7%). Однако по причине сокращения урожая объем растениеводческой продукции сократился на 4,9%.
Стоимость продукции животноводства выросла на 7,2%. Причиной этому стал рост закупочных цен на животноводческую продукцию, а наиболее значительно выросли закупочные цены на молоко (на 14,8%),на крупный рогатый скот(на 12,9%) на овец и коз (на 11%).
Объемы животноводческой продукции сократились на 0,9%.
Прямые выплаты за сельхозпродукцию выросли на 10% до 387,8 млн евро, а прочие субсидии на производство сократились на 15,6% до 211 млн евро.