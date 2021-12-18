Стоимость сельхозпродукции в Литве в этом году выросла на 7,8%

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В 2021 году сельскохозяйственной продукции в Литве было произведено на 2,96 млрд евро — на 7,8% больше, чем в 2020 году, сообщил предварительные денные Департамент статистки.

Стоимость продукции растениеводства выросла на 8,1%. На это повлияло повышение на 13,7% закупочной цены на продукты этой сферы.

Наиболее значительно выросли закупочные цены на рапс (на 26,9%), на картофель (на 26,5%), овощи (на 13,7%) и на злаки (12,7%). Однако по причине сокращения урожая объем растениеводческой продукции сократился на 4,9%.