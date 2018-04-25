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Столица – на карантине

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Столичное самоуправление создало команду, объединяющую представителей лечебных учреждений, общественных, молодежных организаций для управления пандемией и решения возникающих вопросов.

Для оборудования дополнительных коек в городских лечебных учреждениях Вильнюсское самоуправление выделило из городского бюджета 100 тыс. евро.

С прошлой недели пациентов с COVID-19 госпитализируют в Вильнюсскую городскую клиническую больницу. 

«Несмотря на то что мы становимся больницей по лечению COVID, мы по-прежнему готовы и будем продолжать частично предоставлять плановые услуги и услуги необходимой помощи», — сказал на минувшей неделе директор Вильнюсской городской клинической больницы Наримантас Маркявичюс.

Финансовая поддержка

Как сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления, жители города могут претендовать на различные виды финансовой поддержки.

1. Целевая единовременная выплата в размере до 975 евро предоставляется:

— при среднемесячном доходе одного жителя не более 437,50 евро, совместно проживающих лиц — 375 евро (на одного человека);

— такая поддержка может предоставляться не чаще трех раз в год с учетом индивидуальной ситуации.

— за адресной поддержкой могут обращаться также самозанятые лица, которые потерпели убытки в связи с мерами, введенными во время карантина. К ним относятся, в частности, работники сферы услуг, такие, как официанты и бармены, а также организаторы спортивных и культурных мероприятий, диджеи, осветители или декораторы мероприятий и фотографы.

2. Периодическое пособие до 117 евро в месяц, на которое могут претендовать:

— жители Вильнюса трудоспособного возраста, не имеющие источника дохода или их среднемесячный доход составляет менее 156,25 евро. 

— периодичность поддержки определяется в зависимости от потребности, с учетом индивидуальной ситуации жителя Вильнюса.

3. Социальное пособие назначается:

— лицам, чей доход ниже поддерживаемого государством дохода (125 евро) на члена семьи (в исключительных случаях — до 1,5 поддерживаемых государством доходов) в месяц.

Жители Вильнюса могут ходатайствовать о компенсации расходов за отопление, холодную или горячую воду, если их затраты превышают 10 процентов разницы между доходом семьи или одного жителя и субсидируемым государством доходом (при этом полезная площадь жилья и индивидуальные затраты на энергию или топливо для отопления дома не превышают установленных нормативов);

— при стоимости затрат на оплату расхода холодной воды — более 2 проц., а горячей воды — свыше 5 проц. от дохода семьи или одинокого человека.

Вильнюсский городской центр социальной поддержки (www.spcentras.lt) также принимает заявки на получение продовольственной и гигиенической помощи. 

Жители Вильнюса, которые сталкиваются с финансовыми проблемами, и пожилые люди, которые не могут оплачивать счета за коммунальные услуги из-за карантина, временно освобождаются от процентов за просрочку — коммунальные службы не будут взимать проценты за просрочку платежа.

Если у вас есть вопросы о вариантах поддержки, звоните в Вильнюсское городское самоуправление по телефону 1664.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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