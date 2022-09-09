Столица в полумраке

По его словам, в настоящее время в 22 часа также отключается освещение на детских площадках, нет его в ночное время, например, в местах выгула собак, на некоторых стадионах по согласованию с учебными заведениями.

Представитель Vilniaus apsvietimas заявил, что с учетом роста цен на электроэнергию компания подготовила три плана экономии, от самого мягкого до самого радикального, чтобы «вписаться» в выделенный бюджет. Он заверил, что после модернизации значительной части освещения не будет возврата к 2017-2018 годам, когда на улицах столицы выключался каждый второй или каждый третий фонарь.

«Умные системы позволяют не выключать отдельные светильники, а затемнять общий участок, поэтому «черных точек» нет. Мы бы еще уменьшили. Но ради общего сокращения и безопасности принято решение оставить освещение на переходах как можно более ярким, и, возможно, не будем уменьшать на пешеходной части, но уменьшим на автомобильной», — сказал он.

Муниципалитет указывает, что с августа цены на электроэнергию выросли более чем в пять раз, планируется, что ежегодные расходы, связанные с электроэнергией на освещение, увеличатся на 4 млн евро, но план муниципального предприятия позволит сэкономить около 1 млн евро.

«Вильнюс — крупный потребитель, у нас тысячи фонарей. И в ночное время в некоторых местах интенсивность освещения снижена», – сказал LNK вице-мэр Валдас Бенкунскас. По его словам, удастся сэкономить около 20% электроэнергии. «У нас 85% фонарей с LED-лампами, 30% – управляются дистанционно. Конечно, увеличение эффективности будет и в будущем, когда модернизируют сеть освещения улиц. Такие средства экономии будут применять несмотря на то, что цены, будем надеяться, вернутся в нормальное русло», – сказал вице-мэр.

«Лучше всего добиваться того, чтобы сами производили столько электричества, сколько потребляют. Вскоре более чем на 300 зданиях появятся солнечные модули или же их будут обеспечивать электричеством солнечные электростанции. Уже утверждена помощь Евросоюза. Работы начнутся в ближайшее время. Так что Вильнюсский муниципалитет покажет пример как жителям, так и бизнесу — необходимое электричество можно произвести самостоятельно, с помощью современных средств», – сказал вице-мэр.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt