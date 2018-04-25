Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Столичную компанию Vilniaus vandenys оштрафовали за загрязнение окружающей среды фталатами, сообщает пресс-служба Департамента окружающей среды при Министерстве окружающей среды.

После проверки было установлено, что в период с 2014 по 2018 год Vilniaus vandenys из очистных сооружений с бытовыми и промышленными сточными водами без разрешения сливала в окружающую среду загрязняющие вещества – фталаты.

За незадекларированное загрязнение из стационарных источников загрязнения за налоговый период с 2014 по 2018 год произведен перерасчет налогов по более высокой ставке. В общей сложности компании теперь нужно заплатить налогов более чем на 7,5 миллиона евро.

Директор департамента отметила, что в 2014 году Министерство окружающей среды внесло поправки в Положение об управлении сточными водами, в котором говорится, что фталаты являются опасными веществами, которые должны быть выведены из употребления к 2033 году.

По словам главы департамента, Vilniaus vandenys, имеющая ведомственную лабораторию, обязана проводить исследования, мониторинг и наблюдение за лабораторными данными, но в течение более чем шести лет она не предпринимала никаких действий для включения фталатов в разрешение на предотвращение загрязнения.

Фталаты – это всемирная проблема. Хотя литовские водохозяйственные компании утверждают, что в Европе нет технологических возможностей для удаления фталатов из сточных вод, многие страны Западной Европы уже используют современные технологии и вкладывают миллионы в инвестиции для решения этой проблемы.

Жителям напоминают, что фталаты, содержащиеся в загрязняющих веществах, сбрасываемых с очистных сооружений, представляют собой искусственные примеси, которые почти всегда используются в качестве пластификаторов в пластмассах ПВХ.

Исследования показывают, что этот слабый синтетический эстроген связан со многими заболеваниями: различными видами рака, диабетом, инсулинорезистентностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бесплодием, избыточным весом, проблемами щитовидной железы, а также запускает воспалительные процессы, которые могут привести к тяжелым заболеваниям. У детей фталаты могут вызывать астму и особенно опасны для беременных женщин.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt