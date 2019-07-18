Столичный фестиваль гамбургеров

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25 июля с 12.00 до 24.00 во дворике Музея литовского теа­тра, музыки и кино (ул. Вильняус, 41) пройдет пятый гастро­номический фестиваль, посвященный гамбургеру.

Единственный в Литве фестиваль проводится раз в год и собирает в одном месте по­варов специализированных ресторанов и энтузиастов фастфуда. Дебютировавший в прошлом году фестиваль со­брал сотни поклонников. Во время праздника 15 участни­ков представят публике свои версии усовершенствованно­го гамбургера.

Приготовленные вручную гамбургеры будут подаваться с подходящими к ним напит­ками, а настроение шеф-по­варам и гостям поднимут при­глашенные на праздник музы­канты.

Гамбургер — это вид сэндви­ча, изначально состоявший из рубленой жареной котле­ты, подаваемой внутри разре­занной булки. В дополнение к мясу гамбургер может иметь большое количество разно­образных приправ, например, кетчуп, майонез, дольку кабач­ка, маринованный огурец, сы­рой или жареный лук, поми­дор, сыр. В последнее время появилось огромное разно­образие рецептов гамбурге­ров. Чизбургер — вид гамбурге­ра, обязательно включающий в состав сыр. Фишбургер — вид гамбургера, в котором мяс­ная котлета заменяется жаре­ной рыбой. Веджибургер, или гарденбургер, — вегетариан­ский гамбургер, не содержа­щий мяса.

Название гамбургера из­начально происходит от на­звания второго по величине города Германии — Гамбур­га, многие жители которо­го эмигрировали в Америку. В 1921 году в Канзасе откры­лась компания White Castle, фирменным блюдом кото­рой были диковинные в то время гамбургеры. Устойчи­вая цена в 5 центов вплоть до 1946 года и необычность блюда привлекали покупате­лей, а сомнения в безопасно­сти продукта были развеяны в результате хитрого хода вла­дельца компании Билли Ин­грама. По его задумке, специ­ально нанятые люди в белых халатах создавали впечатле­ние, что даже врачи покупа­ют гамбургеры. В конце 1940-х у компании White Castle ста­ли появляться конкуренты, самым серьезным из которых стал McDonald’s — начала раз­виваться индустрия фастфуда.

Сейчас гамбургеры — это целая кулинарная культура, о них пишут толстые книги, су­ществуют сотни рецептов их приготовления. Чтобы сде­лать хороший гамбургер, на­до потратить время и силы.

Несколько лет назад вирус гамбургера проник и в Виль­нюс. Его полюбили многие го­рожане, а в том, что интерес к этому явлению гастрономиче­ской культуры велик, можно убедиться во время фестива­ля, куда приглашаются все же­лающие.