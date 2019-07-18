Столичный фестиваль гамбургеров

25 июля с 12.00 до 24.00 во дворике Музея литовского театра, музыки и кино (ул. Вильняус, 41) пройдет пятый гастрономический фестиваль, посвященный гамбургеру.
Единственный в Литве фестиваль проводится раз в год и собирает в одном месте поваров специализированных ресторанов и энтузиастов фастфуда. Дебютировавший в прошлом году фестиваль собрал сотни поклонников. Во время праздника 15 участников представят публике свои версии усовершенствованного гамбургера.
Приготовленные вручную гамбургеры будут подаваться с подходящими к ним напитками, а настроение шеф-поварам и гостям поднимут приглашенные на праздник музыканты.
Гамбургер — это вид сэндвича, изначально состоявший из рубленой жареной котлеты, подаваемой внутри разрезанной булки. В дополнение к мясу гамбургер может иметь большое количество разнообразных приправ, например, кетчуп, майонез, дольку кабачка, маринованный огурец, сырой или жареный лук, помидор, сыр. В последнее время появилось огромное разнообразие рецептов гамбургеров. Чизбургер — вид гамбургера, обязательно включающий в состав сыр. Фишбургер — вид гамбургера, в котором мясная котлета заменяется жареной рыбой. Веджибургер, или гарденбургер, — вегетарианский гамбургер, не содержащий мяса.
Название гамбургера изначально происходит от названия второго по величине города Германии — Гамбурга, многие жители которого эмигрировали в Америку. В 1921 году в Канзасе открылась компания White Castle, фирменным блюдом которой были диковинные в то время гамбургеры. Устойчивая цена в 5 центов вплоть до 1946 года и необычность блюда привлекали покупателей, а сомнения в безопасности продукта были развеяны в результате хитрого хода владельца компании Билли Инграма. По его задумке, специально нанятые люди в белых халатах создавали впечатление, что даже врачи покупают гамбургеры. В конце 1940-х у компании White Castle стали появляться конкуренты, самым серьезным из которых стал McDonald’s — начала развиваться индустрия фастфуда.
Сейчас гамбургеры — это целая кулинарная культура, о них пишут толстые книги, существуют сотни рецептов их приготовления. Чтобы сделать хороший гамбургер, надо потратить время и силы.
Несколько лет назад вирус гамбургера проник и в Вильнюс. Его полюбили многие горожане, а в том, что интерес к этому явлению гастрономической культуры велик, можно убедиться во время фестиваля, куда приглашаются все желающие.