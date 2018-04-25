Столкнется ли мир с продуктовым дефицитом?

Фото pixabay.com

Немецкие эксперты предрекли продуктовый дефицит как одно из последствий бушующей пандемии коронавируса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, это связано с тем, что развал мировой сети импорта-экспорта и внутреннего рынка может привести и скорее всего приведет к срыву сельхозработ. Какое-то время страны будут расходовать стратегические запасы. Но что наступит потом? Ведь вырастить овощи, зерновые и продукцию животноводства возможно при полной занятости населения. А когда нарушается один компонент цепи, последствия сказываются немедленно.

Эксперты, сделавшие такой прогноз, призвали рукокводство ЕС и правительства государств-членов вплотную подойти к изучению этой темы.

