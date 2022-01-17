Столтенберг исключил уход НАТО из стран Альянса

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НАТО никогда не выведет свои силы из стран, которые получили членство в Альянсе с 1997 года, как того требует Россия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBC, обнародованном в воскресенье, 16 января.

«Союзники по НАТО не могут идти на компромисс по абсолютно центральному принципу европейской безопасности и на самом деле международной безопасности. Тот факт, что каждая страна имеет право выбирать свой путь, сама решать, хочет она или нет принадлежать к альянсу, такому как НАТО, это на самом деле центральный принцип», — сказал он.

Столтенберг уточнил, что Альянс не может пойти на то, чтобы вывести войска из стран, получивших членство после 1997 года, поскольку это приведет к тому, что половина государств НАТО не сможет быть защищена войсками блока.

«Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем», — подчеркнул генсек.

При этом глава Альянса заявил, что они готовы обсудить с Москвой сокращение неядерного вооружения.

«Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению неядерных вооружений, ядерных ракет, многих других мерах, которые будут позитивны для России и позитивны для НАТО», — сказал Столтенберг.