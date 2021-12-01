Столтенберг: НАТО гарантирует коллективную безопасность только членов альянса

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НАТО гарантирует коллективную безопасность только членов альянса, но не государств-партнеров, включая Украину, которым альянс оказывает только содействие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник в столице Латвии по прибытии на встречу глав МИД НАТО, сообщает ТАСС.

«Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении. Но для стран — членов НАТО у нас есть гарантии безопасности по 5-й статье (Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективной обороне альянса — прим. ТАСС)», — заявил Столтенберг.

Столтенберг в шестой раз за последние пять дней утверждал о концентрации РФ сил вблизи границы с Украиной, называя эти «действия неприемлемыми и неспровоцированными». Он призвал Россию к «транспарентности» с перемещением сил по собственной территории и к «деэскалации», также обещав, что в случае «военной агрессии» НАТО заставит Россию «заплатить высокую цену» за эти действия. В ответ на вопрос, что подразумевается под «высокой ценой», генсек пояснил: «У нас есть разные варианты, и мы за многие годы продемонстрировали нашу способность поддерживать тяжелые экономические и финансовые, а также политические санкции». Столтенберг не дал ответа на вопрос, рассматривает ли НАТО какие бы то ни было военные меры для поддержки Киева.