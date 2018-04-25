Столтенберг: НАТО намерена избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

НАТО хочет избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией, для чего необходимо разрабатывать новые меры контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО, сообщает ТАСС.
«Мы хотим избежать или предотвратить новую гонку вооружений. Поэтому мы намерены сделать все что возможно для разработки новых мер контроля над вооружениями. Новая гонка вооружений будет опасна, а также чрезвычайно дорогостояща. В этой связи мы глубоко сожалеем о разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) (из которого в одностороннем порядке вышли США, возложив за это ответственность на Россию — прим. ТАСС). Поэтому мы намерены работать над новыми мерами контроля над вооружениями — это лучший способ сохранить напряженность на низком уровне», — заявил генсек НАТО.
Впрочем, он пообещал, что альянс будет принимать также и военные меры: «Мы сделаем все необходимое, чтобы НАТО поддерживала надежное сдерживание и оборону в мире, где нет ДРСМД, но есть все больше русских ракет».
11 февраля, отвечая на вопрос о разрушении ДРСМД, Столтенберг заявил, что этот шаг продемонстрировал «силу НАТО». В его видении «сила НАТО» заключается в способности стран альянса договориться, чтобы возложить ответственность за распад договора на РФ.
«Распад ДРСМД (из которого США вышли в одностороннем порядке 2 августа 2019 года — прим. ТАСС) — это плохая и негативная вещь, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги», — заявил Столтенберг.
По его словам, альянс на основании данных, которые он не может раскрыть, решил, будто Россия нарушает ДРСМД, затем поддержал выдвинутый США ультиматум к РФ с требованием уничтожить ее крылатые ракеты нового поколения 9М729 (SSC-8, по классификации НАТО) в течение двух месяцев (с начала декабря 2018 года до начала февраля 2019 года), а после этого единогласно поддержал декларацию США об одностороннем выходе из соглашения, процесс расторжения которого начался 2 февраля и завершился 2 августа 2019 года. Минобороны России в январе 2019 года провело для всех зарубежных военных атташе в Москве презентацию этих крылатых ракет, где наглядно доказало, что они не нарушают положений ДРСМД. Представители ведущих стран НАТО отказались явиться на это мероприятие.
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