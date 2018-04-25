Столтенберг: НАТО намерена избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

11 февраля, отвечая на вопрос о разрушении ДРСМД, Столтенберг заявил, что этот шаг продемонстрировал «силу НАТО». В его видении «сила НАТО» заключается в способности стран альянса договориться, чтобы возложить ответственность за распад договора на РФ.

«Распад ДРСМД (из которого США вышли в одностороннем порядке 2 августа 2019 года — прим. ТАСС) — это плохая и негативная вещь, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги», — заявил Столтенберг.

По его словам, альянс на основании данных, которые он не может раскрыть, решил, будто Россия нарушает ДРСМД, затем поддержал выдвинутый США ультиматум к РФ с требованием уничтожить ее крылатые ракеты нового поколения 9М729 (SSC-8, по классификации НАТО) в течение двух месяцев (с начала декабря 2018 года до начала февраля 2019 года), а после этого единогласно поддержал декларацию США об одностороннем выходе из соглашения, процесс расторжения которого начался 2 февраля и завершился 2 августа 2019 года. Минобороны России в январе 2019 года провело для всех зарубежных военных атташе в Москве презентацию этих крылатых ракет, где наглядно доказало, что они не нарушают положений ДРСМД. Представители ведущих стран НАТО отказались явиться на это мероприятие.

