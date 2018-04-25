Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию и бороться с пандемией коронавируса

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НАТО намерена оказывать помощь своим членам в борьбе с пандемией коронавируса нового типа и при этом заниматься сдерживанием России.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны альянса, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот», — сказал он. Генсек также высказал мнение, что Россия продолжает оказывать помощь добровольцам на Востоке Украины. «Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии», — сказал он.

«Поэтому НАТО намерена помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять свои ключевые обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — заявил Столтенберг. Он сообщил, что альянс усилил свое военное присутствие в черноморском регионе, в частности наземное и морское присутствие в Румынии, а также тесно работает со странами — партнерами в регионе — Украиной и Грузией.

В ответ на вопрос, не хочет ли альянс помочь в борьбе с коронавирусом России, которая оказывала безвозмездную помощь странам НАТО — Италии и США, — Столтенберг ответил: «От России не было запросов о помощи». «И сейчас я обращаю внимание на то, как координировать поддержку странам — членам НАТО. Ситуация в России напоминает нам, что это глобальный кризис, общий вызов, и мы должны реагировать на него вместе», — продолжил он.

Видеоконференция министров обороны стран — членов НАТО

Пандемия коронавируса станет единственной темой видеоконференции министров обороны стран — членов НАТО, которая пройдет 15 апреля, сообщил во вторник генсек НАТО.

«В повестке видеоконференции будет только одна тема — коронавирус. Министры проведут обзор действий стран-членов и примут решение о дальнейших шагах», — сказал он.

По словам Столтенберга, страны НАТО помогают друг другу в полной координации. «НАТО определяет, в каких странах есть свободные медицинские ресурсы и у каких государств есть свободные транспортные возможности для их доставки, которые затем задействуются для доставки помощи. В этом заключается координационная роль НАТО в ответе на пандемию», — отметил он.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на помощь в борьбе с пандемией альянс должен сохранять свою первоочередную деятельность по обеспечению безопасности союзников. «Основная задача НАТО — обеспечение безопасности для почти 1 млрд граждан. Мы должны продолжить нашу работу, чтоб кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности. Этот кризис, который потряс нас всех, будет иметь далеко идущие последствия. Завтра мы обсудим, как можем сохранить оборону и сдерживание альянса, наши миссии и операции во время пандемии», — добавил он.

Сокращение военных расходов

Страны НАТО пока не обсуждают вопрос сокращения расходов на оборону в связи с пандемией коронавируса, сейчас приоритет — спасение людей. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

«Сейчас страны НАТО не информировали нас о сокращении своих военных расходов, и я также не намерен поднимать эту тему. Сейчас главный приоритет — спасение жизней. Хотя мы понимаем, что у этого кризиса будет экономическое измерение и последует падение роста», — сказал он.