Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска и самолеты в Украину

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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подтверждает неизменность позиции НАТО в том, что Альянс не будет отправлять войска и самолеты в Украину для войны с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

«Мы обсудим на встрече министров иностранных дел НАТО завтра и послезавтра, что еще мы можем сделать, и я ожидаю дискуссию, как обеспечить дальнейшую военную поддержку, какого типа систему, как мы сможем создать условия для украинцев выступать против захватнических российских сил», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что поддержка, которую уже предоставили Украине, имеет очевидное влияние, поскольку украинские войска смогли остановить много российской бронетехники и украинцы в нескольких местах смогли нанести поражение русским войскам и вынудили изменить планы россиян на войну, поскольку те отошли от Киева.

«Мы рассмотрим, что больше мы можем сделать, но в то же время, союзники соглашаются, что мы не должны отправлять войска НАТО в Украину, и мы не должны отправлять самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, потому что мы тоже несем ответственность, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО. Это приведет к большим смертям, большим разрушениям и даже большим опасностям», — заявил Столтенберг.