Столтенберг назвал число передовых сил реагирования в Европе

Фото kam.lt

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы передового реагирования НАТО в Европе насчитывают пять тысяч человек. Об этом он сказал на брифинге в среду, 26 января.

«Передовые силы реагирования НАТО состоят из 5000 военнослужащих, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного морей, так как напряженность в Европе нарастает.

«Россия продолжает наращивание военных сил. Мы видим, что войска теперь и в Беларуси. Все это проводится под маскировкой учений. Это усиливает нашу обеспокоенность. Это показывает, что о деэскалации речь не идет», — подытожил Столтенберг.

Напомним, что ранее Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ. НАТО готова обсуждать с Россией отвод ракет средней и меньшей дальности, снижение угроз в киберпространстве, а также угроз от космического оружия.