Столтенберг назвал предусловие вступления Украины в НАТО

Предварительное условие рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО — это победа над РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте в среду, 30 ноября.
«Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом (Альянса, — ред.), предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, является, чтобы Украина победила. И мы помогаем, чтобы это случилось в этот момент. Союзники во время встречи четко дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, топливом, всем, что необходимо украинцам для самообороны. Это непосредственное, наиболее важное задание для союзников», — подчеркнул он.
По его словам, союзники должны мобилизоваться насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины, чтобы Киев смог выйти победителем из этого противостояния.
«Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украине», — объяснил генсек.
Он добавил, что в настоящее время важно двигаться шаг за шагом в этом вопросе, и наиболее важным и срочным шагом является обеспечение победы Украины.
«Мы должны развивать более близкое партнерство — и политическое, и практическое — с Украиной. Это усилит их институции, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины, для усиления взаимной совместимости. Но это также поможет Украине приблизиться к членству», — считает Столтенберг.
Напомним, Столтенберг ранее заявил, что Украине в настоящее время необходимо сосредоточиться на немедленных потребностях, в частности, на борьбе против российской военной агрессии. Однако НАТО не отказывается от своей политики «открытых дверей», она касается и евроатлантических стремлений Киева.korrespondent.net