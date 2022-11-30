Столтенберг назвал предусловие вступления Украины в НАТО

По его словам, союзники должны мобилизоваться насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины, чтобы Киев смог выйти победителем из этого противостояния.

«Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украине», — объяснил генсек.

Он добавил, что в настоящее время важно двигаться шаг за шагом в этом вопросе, и наиболее важным и срочным шагом является обеспечение победы Украины.

«Мы должны развивать более близкое партнерство — и политическое, и практическое — с Украиной. Это усилит их институции, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины, для усиления взаимной совместимости. Но это также поможет Украине приблизиться к членству», — считает Столтенберг.

Напомним, Столтенберг ранее заявил, что Украине в настоящее время необходимо сосредоточиться на немедленных потребностях, в частности, на борьбе против российской военной агрессии. Однако НАТО не отказывается от своей политики «открытых дверей», она касается и евроатлантических стремлений Киева.