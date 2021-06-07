Столтенберг назвал серьезный вызов для НАТО

Он считает, что Москва и Пекин координируют свои действия в международных организациях, включая и ООН.

Генсек НАТО добавил, что страны также проводят совместные маневры, полеты боевых самолетов, морские операции, активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом.

Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО 14 июня в Брюсселе будет принято решение по программе будущего развития НАТО-2030, которая призвана укрепить Альянс и противостоять «изменению баланса сил и новым вызовам в сфере политики безопасности».

К этим вызовам глава НАТО отнес «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».

НАТО намерено продолжать с РФ стратегию «сдерживания и диалога».

Что касается подъема Китая, то подчеркнул Столтенберг, это грозит «фундаментальным изменением в мировом балансе сил».