Столтенберг назвал серьезный вызов для НАТО

Сотрудничество России и Китая становится все более тесным и представляет собой «новое измерение и серьезный вызов» для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.
«Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане», — сказал глава Альянса.
Он считает, что Москва и Пекин координируют свои действия в международных организациях, включая и ООН.
Генсек НАТО добавил, что страны также проводят совместные маневры, полеты боевых самолетов, морские операции, активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом.
Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО 14 июня в Брюсселе будет принято решение по программе будущего развития НАТО-2030, которая призвана укрепить Альянс и противостоять «изменению баланса сил и новым вызовам в сфере политики безопасности».
К этим вызовам глава НАТО отнес «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».
НАТО намерено продолжать с РФ стратегию «сдерживания и диалога».
Что касается подъема Китая, то подчеркнул Столтенберг, это грозит «фундаментальным изменением в мировом балансе сил».korrespondent.net