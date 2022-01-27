Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ

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НАТО передала России ответ по «гарантиям безопасности» — письменный ответ передали послу РФ в Бельгии, где находится штаб-квартира Альянса. Об этом сообщает The Guardian.

«НАТО передала свои предложения России сегодня днем, параллельно с Соединенными Штатами», — сказал официальный представитель НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на «гарантии».

«НАТО подготовила свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности», — сказал Столтенберг.

Генсек также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:

отвод ракет средней и меньшей дальности;

снижение угроз в киберпространстве;

снижение угроз, исходящих от космического оружия.

«Я считаю, что эти вопросы могут быть предметом обсуждения, которое будет выгодным для всех нас», — подчеркнул Столтенберг, добавив, что письменный ответ РФ согласован со всеми союзниками по НАТО.

Напомним, что США ответили РФ по «гарантиям безопасности». Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по «гарантиям безопасности».