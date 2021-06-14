Столтенберг озвучил темы саммита НАТО

Столтенберг подчеркнул, что для НАТО Украина и Грузия – «два партнера, которых мы ценим очень высоко».

«Обоим мы предоставляем политическую и практическую поддержку. Я считаю, что важно, чтобы мы продолжали укреплять наше партнерство с этими двумя партнерами», — сказал генсек НАТО.

По его словам, это важно делать и потому, что «эти партнеры были предметом российских агрессивных действий – Грузия в 2008, и часть грузинских территорий все еще оккупирована, и то же самое, с незаконной аннексией Крыма и продолжающейся дестабилизацией на востоке Украины».

Также лидеры стран НАТО планируют объявить об открытии центра новых технологий, подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

Кроме того, саммит НАТО утвердит новую политику кибернетической и космической обороны и политику предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.

В НАТО также опубликовали объем расходов на оборону стран-участниц. Так, десять стран израсходуют более 2% своего ВВП. Больше всего — 3,82% — Греция.

США в этом году выделят 3,52% своего ВВП на оборону, но при этом сумма составит 726 млрд долларов, что является самой большой из всех стран. Остальные 29 стран суммарно выделят 323 млрд долларов.

Отмечается, что суммарные военные расходы всех стран альянса в этом году вырастут на 4,1% в 2021 году и вновь превысят 1 трлн долларов, составив 1,05 трлн долларов.