Столтенберг уверен в членстве Финляндии и Швеции в НАТО

По его словам,Турция выразила обеспокоенность, связанную с терроризмом, с их интересами безопасности, и НАТО найдет способ решить эти вопросы и договориться.

«Я хорошо знаю Финляндию и Швецию как норвежец, они будут способствовать нашей коллективной обороне, нашей общей безопасности. Это будет иметь особое значение для Балтийского региона. Но позвольте мне также подчеркнуть, что я также признаю важность решения проблем, затронутых Турцией», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что на время переговоров НАТО также должно учесть опасения по безопасности, высказанные Финляндией и Швецией по этому промежуточному периоду.

«И именно поэтому мы также увеличили наше присутствие в Балтийском регионе: десантная группа под командованием НАТО и большее присутствие в этом регионе Европы», — сказал генсек НАТО.

Напомним, Турция подготовила «скандинавское досье» из пяти требований, которые выдвигает по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция отправят переговорщиков в Турцию.