Столтенберг: войска стран НАТО в Черноморском и Балтийском регионах не угрожают России

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Усиленное военное присутствие НАТО в Черноморском и Балтийском регионах не угрожает России. С таким утверждением выступил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

«Расширенное военное присутствие НАТО в Черноморском регионе и странах Балтии носит оборонный характер и не угрожает России», — считает он. По его словам, увеличение военного присутствия НАТО в этом регионе «началось после агрессивных действий России против соседних стран», в частности после воссоединения Крыма с Россией на основании референдума в 2014 году.

Страны НАТО начали поэтапное наращивание военного присутствия на российских границах в Балтийском и Черном море с осени 2014 года. Частью этих усилий являются увеличение присутствия военных кораблей США в Черном море.

По информации Минобороны РФ, с 10 по 15 ноября корабли ВМС США — флагман Шестого флота США Mount Whitney, эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall l — находились в Черном море для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, отметили в Минобороны.ТЕГИ