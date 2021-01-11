Столтенберг заявил, что Китай не является противником НАТО

НАТО не считает Китай своим противником, хотя его подъем на мировой арене создает проблемы для альянса. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье, опубликованной в понедельник в еженедельнике Defense News, сообщает ТАСС.

«Китай не является нашим противником. Его подъем на мировой арене открывает возможности, но также создает проблемы. У Китая второй по величине оборонный бюджет в мире, и он продолжает быстрыми темпами модернизировать свои вооруженные силы. В то же время КНР подрывает права человека и запугивает другие страны», — отметил Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявил, что США обеспокоены тем, что Китай становится все более влиятельным и превращается в лидера в области развития новых технологий.