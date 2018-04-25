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Столтенберг заявил, что НАТО озабочена увеличившимся присутствием России в Средиземноморье

Фото pixabay.com

НАТО озабочена увеличившимся российским присутствием в Средиземноморье, и призывает страны — члены альянса совместно этому противодействовать. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в резиденции главы правительства, передает ТАСС.

На встрече, в частности, обсуждалась напряженность между Грецией и Турцией из-за отправки турецкого исследовательского судна Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки близ греческого острова Кастелоризо и создаваемый в НАТО механизм для разрешения конфликта вокруг принадлежности континентального шельфа в Восточном Средиземноморье. «Мы также обсудили озабоченности в связи с увеличившимся российским присутствием в Средиземноморье. Это имеет последствия для нашей собственной безопасности и, следовательно, мы должны противодействовать этому совместно», — сказал Столтенберг.

Столтенберг также считает, что созданный в рамках НАТО механизм по деэскалации между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье может помочь и дипломатическим усилиям, нацеленным на урегулирование напряженности. 

Столтенберг назвал конструктивными дискуссии, состоявшиеся между военными делегациями двух стран в Брюсселе в рамках НАТО, и создание механизма для разрешения конфликта вокруг принадлежности континентального шельфа, что «означает создание прямой линии диалога 24 часа в сутки для содействия деэскалации». Генсек НАТО поздравил союзников и сказал, что «механизм может помочь создать пространство и для дипломатических усилий».

Генсек НАТО высоко оценил вклад Греции в НАТО и ее миссии, в том числе в Афганистане и Косово. «Ваши военные самолеты очень помогают поддержанию безопасности в воздушном пространстве Черногории, а ваши военные корабли являются ценным звеном в НАТО. Мы благодарны за ваш вклад», — сказал Столтенберг и приветствовал также тот факт, что Греция тратит более 2% ВВП на оборону.

«Греция была в авангарде борьбы с кризисом в сфере миграции», — сказал Столтенберг и добавил, что НАТО солидарна в этом вопросе с Афинами. Он добавил, что поддерживает греческие и турецкие власти, а также агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex («Фронтекс») в борьбе с нелегальной миграцией.

Круглосуточная горячая линия

5 октября Столтенберг на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции в Анкаре заявлял, что между Турцией и Грецией создана круглосуточная горячая линия в рамках механизма для разрешения конфликта вокруг принадлежности континентального шельфа в Восточном Средиземноморье.

Ситуация в Восточном Средиземноморье вновь обострилась этим летом после решения Турции возобновить геологоразведочные работы на шельфовых углеводородных месторождениях в восточной части Средиземного моря, в водах, которые Турция оспаривает у Греции и Кипра.

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