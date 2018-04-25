Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

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После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией — в нее, как и просила Литва, включена система гарантирования происхождения электроэнергии.

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, что электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающие, что она произведена не в Беларуси.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что это важное дополнение полностью соответствует закону Литвы против БелАЭС.

«Сегодня достигнута договоренность между операторами электропередающих систем трех стран Балтии о дополнении прежней методики важным для Литвы положением, чего мы последовательно добивались, а именно, чтобы методика была дополнена положением, чтобы не могла в страны Балтии попасть электроэнергия, если у нее нет доказательства, что она не из Беларуси», — в своем комментарии для BNS отметил Ж. Вайчюнас.

По мнению министра, страны Балтии продолжат дискуссии по другим техническим элементам, призванным обеспечить бойкот БелАЭС после намерений Беларуси начать испытания первого блока 7 ноября.

Методика предоставлена для публичных консультаций, после чего будет направлена национальным регуляторам.

Латвия в конце августа заявила, что остановить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС.

Литва является активным критиком БелАЭС, продчеркивающим необходимость соблюдать все требования по обеспечению безопасности. Минск отвергает критику.