Страны Балтии должны договориться об общих принципах контроля инфекции

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Свободное передвижение между странами Балтии может быть восстановлено, если удастся договориться об общих принципах контроля инфекции, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

«Завтра как раз у нас будет конференц-заседание министров Балтийских стран, мы обсудим возможность договориться о совместных принципах контроля», – заявил А. Вярига журналистам в сейме в среду.

«Если мы будет контролировать внешние границы, договоримся об общем принципе, как отправлять прибывших на карантин и откуда, как их проверять или отслеживать, то сможем определиться по свободному передвижению», – сказал он.

По словам министра, если будет соглашение по этим пунктам, то Балтийские страны можно будет считать общим пространством, в котором можно никак не ограничивать и не контролировать передвижение.

А. Вярига утверждает, что вряд ли до осени удастся полностью отказаться от мер безопасности.

«Я думаю, что действительно до осени мир будет жить в определенном интересном режиме. Будут ограничения передвижения, прочие ограничения, будет карантинирование, будет наблюдение, отслеживание – то, что действует в контроле над инфекциями», – сказал он.

Во вторник премьер Саулюс Сквярнялис упоминал журналистам в сейме, что границы могут быть открыты не только между Литвой, Латвией, Эстонией, но и Польшей, поскольку в этих странах сходна ситуация с коронавирусом и применяемые меры.