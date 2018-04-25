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Страны Балтии должны договориться об общих принципах контроля инфекции

Фото pixabay.com

Свободное передвижение между странами Балтии может быть восстановлено, если удастся договориться об общих принципах контроля инфекции, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.  

«Завтра как раз у нас будет конференц-заседание министров Балтийских стран, мы обсудим возможность договориться о совместных принципах контроля», – заявил А. Вярига журналистам в сейме в среду.

«Если мы будет контролировать внешние границы, договоримся об общем принципе, как отправлять прибывших на карантин и откуда, как их проверять или отслеживать, то сможем определиться по свободному передвижению»,  – сказал он.

По словам министра, если будет соглашение по этим пунктам, то Балтийские страны можно будет считать общим пространством, в котором можно никак не ограничивать и не контролировать передвижение. 

А. Вярига утверждает, что вряд ли до осени удастся полностью отказаться от мер безопасности. 

«Я думаю, что действительно до осени мир будет жить в определенном интересном режиме. Будут ограничения передвижения, прочие ограничения, будет карантинирование, будет наблюдение, отслеживание  – то, что действует в контроле над инфекциями», – сказал он.

Во вторник премьер Саулюс Сквярнялис упоминал журналистам в сейме, что границы могут быть открыты не только между Литвой, Латвией, Эстонией, но и Польшей, поскольку в этих странах сходна ситуация с коронавирусом и применяемые меры. 

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