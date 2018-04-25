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Страны Балтии должны стремиться к устойчивой экономике – экономист

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Экономики стран Балтии справились с коронакризисом лучше других стран ЕС, однако страны должны сконцентрироваться на дальнейших инвестициях, чтобы устойчивость экономики не была кратковременной, считает старший экономист латвийского отделения банка Swedbank Лива Зоргенфрея.

«По результатам снижения ВВП в первом полугодии ситуация стран Балтии была лучше, чем в других странах Европы, особенно по сравнению с югом Европы. Это из-за большего везения, и наши правительства реагировали очень быстро, (…) и наш локдаун не был очень строгим», — заявила на экономическом форуме банка Swedbank Лива Зоргенфрея.

Однако экономические данные за первые два квартала текущего года в Литве, Латвии и Эстонии не были совершенно одинаковыми — например, потребление частных хозяйство больше всего пострадало в Латвии, а не в Литве или Эстонии.

«Это удивляет, ведь ограничения были действительно очень похожи, все были потрясены кризисом, однако статистически это не выглядит одинаково. (…) Говоря о Литве, приближаются выборы, это может быть причиной, почему правительство Литвы очень хочет тратить деньги и поддерживать экономику», — сказала экономист из Латвии.

Она также отметила, что правительства в мире, и конкретно в странах Балтии играют всё более значительную роль в экономике и ее стимулировании, поэтому позитивно, что государственный долг Литвы, Латвии и Эстонии гораздо ниже, чем в других регионах Европы.

Лива Зоргенфрея подчеркнула, что очень важно, чтобы страны верно использовали займы и средства из Фонда восстановления экономики ЕС, направив их на оцифровывание экономики и привлечение новых инвестиций.

«Бизнес-среда всех трех страна оценивается неплохо, что полезно для дальнейших инвестиций. Нам не хватает эффективности правительств, ведь роль государства всё растет, также качество действий правительства будет всё более важным фактором, мы должны помнить об этом», — сказала экономист.

По данным Евростата, ВВП Литвы за квартал снизился на 5,5%, ВВП Латвии – на 6,5%, Эстонии – на 5,6%. Экономика ЕС за год упала на 13,9%, экономика еврозоны – на 14,7%. 

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