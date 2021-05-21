Страны Балтии думают вместе купить системы залпового огня большой дальности

Встретившиеся в пятницу на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии обсудили возможное сотрудничество в будущем при покупке систем залпового огня большой дальности.
«Это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран», — сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Как говорится в сообщении Министерства обороны, этот проект находится в стадии оценки.
А. Анушаускас, министр обороны Эстонии Каале Лаанет и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс договорились координировать действия стран Балтии в преддверии учений «Запад — 2021», а также призвали Россию и Беларусь обеспечить прозрачность этих учений.
Министры осудили агрессивную политики России в отношении Украины и договорились координировать действия в поддержку усилий Украины добиваться евроатлантической интеграции.
Министры, обсудившие на встрече совместные проекты, приветствовали важный прорыв в деле усиления мощностей наблюдения за морем на Балтике.
«Наконец мы добились того, чтобы наши системы были согласованы, и теперь мы можем обмениваться данными картины моря. Это расширяет возможности наблюдения за морем и создает прекрасные условия для раннего предупреждения о вероятной угрозе», — подчеркнул А. Анушаускас.
Гости из министерств обороны Латвии и Эстонии посетили Авиабазу в Шяуляй, а также Батальон противовоздушной обороны, где у них была возможность осмотреть приобретенный Вооруженными силами Литвы передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS.