Страны Балтии готовы предоставить помощь Украине – министры обороны

Министры также подписали соглашение о дорожной карте сотрудничества Балтийских стран в 2022 году.

«Солидарность и единство стран Балтии не меняются в условиях современных вызовов безопасности, связь между министерствами обороны Балтийских стран прочная», — сказал на церемонии Анушаускас.

Выразили поддержку Украине

Литовский министр сказал, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь термовизорами.

Во время дискуссий министры говорили о действиях России, по словам Анушаускаса, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе.

Россия в последнее время сконцентрировала десятки тысяч военнослужащих возле украинской границы, что вызывает у стран Запада обеспокоенность относительно вероятного вторжения в Украину.

Говоря о ситуации на границе Украины, министр обороны Латвии сказал, что «международное небо перед Рождеством закрыто темными облаками».

«Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы — это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины», — сказал Анушаускас.

По словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила «абсурдные» требования.

Они, по словам Лаанета, показывают, что «цели Кремля остаются теми же — изменить сложившуюся после Холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния».

Как сказал министр, поддержка Украины в такой ситуации остается приоритетом, и министерство обороны Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную оборонную помощь этой стране.

По словам Лаанета, хотя страны «не видят экстренных военных угроз странам Балтии в данный момент», они решили улучшить свою подготовку на случай, если такая потребность возникнет в ближайшие недели.

Речь шла о безопасности Балтийских стран

Пабрикас сказал, что Украина сейчас защищает интересы Европы, требуя права самой выбирать свою судьбу — это, по словам министра, напоминает путь, который когда-то прошли страны Балтии.

Как сказал латвийский министр, предъявленные Россией требования к США напоминают ситуацию перед Второй мировой войной, когда кто-то другой пытался решить судьбу стран Балтии без их участия.

«Наши союзники изменились, и у нас есть надежное подтверждение, что таких разговоров не будет. Между тем российская сторона все еще думает так же», — отметил Пабрикас.

Он сказал, что страны Балтии могут чувствовать себя в безопасности благодаря и своим вооруженным силам, и вооруженным силам партнеров в регионе.

Минобороны трех стран также договорились координировать свои действия в международных форматах и подчеркнули, что присутствие сил союзников является важным гарантом их безопасности.

По словам Анушаускаса, структуры НАТО и ЕС должны образом отреагировали на миграционный кризис на границе стран Балтии и Польши.

«Мы благодарны за полученную помощь и понимание серьезности этой ситуации», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин отрицает, что его страна планирует вторжение в Украину, и обвиняет НАТО в нагнетании напряженности, а также требует «правовых гарантий», что Альянс не будет расширяться на восток.

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

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