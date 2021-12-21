Страны Балтии готовы предоставить помощь Украине – министры обороны

На состоявшейся во вторник в Каунасе встречи министры обороны Балтийских стран выразили солидарность с Украиной и договорились, что они готовы предоставить помощь стране, обеспокоенной вероятным вторжением России.
«Помощь самая разная — и военная, и невоенная. (…) Но что помощь будет предоставлена, факт», — сказал журналистам после встречи литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Он обсудил с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом вопросы региональной безопасности и сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО.
Министры также подписали соглашение о дорожной карте сотрудничества Балтийских стран в 2022 году.
«Солидарность и единство стран Балтии не меняются в условиях современных вызовов безопасности, связь между министерствами обороны Балтийских стран прочная», — сказал на церемонии Анушаускас.
Выразили поддержку Украине
Литовский министр сказал, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь термовизорами.
Во время дискуссий министры говорили о действиях России, по словам Анушаускаса, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе.
Россия в последнее время сконцентрировала десятки тысяч военнослужащих возле украинской границы, что вызывает у стран Запада обеспокоенность относительно вероятного вторжения в Украину.
Говоря о ситуации на границе Украины, министр обороны Латвии сказал, что «международное небо перед Рождеством закрыто темными облаками».
«Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы — это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины», — сказал Анушаускас.
По словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила «абсурдные» требования.
Они, по словам Лаанета, показывают, что «цели Кремля остаются теми же — изменить сложившуюся после Холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния».
Как сказал министр, поддержка Украины в такой ситуации остается приоритетом, и министерство обороны Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную оборонную помощь этой стране.
По словам Лаанета, хотя страны «не видят экстренных военных угроз странам Балтии в данный момент», они решили улучшить свою подготовку на случай, если такая потребность возникнет в ближайшие недели.
Речь шла о безопасности Балтийских стран
Пабрикас сказал, что Украина сейчас защищает интересы Европы, требуя права самой выбирать свою судьбу — это, по словам министра, напоминает путь, который когда-то прошли страны Балтии.
Как сказал латвийский министр, предъявленные Россией требования к США напоминают ситуацию перед Второй мировой войной, когда кто-то другой пытался решить судьбу стран Балтии без их участия.
«Наши союзники изменились, и у нас есть надежное подтверждение, что таких разговоров не будет. Между тем российская сторона все еще думает так же», — отметил Пабрикас.
Он сказал, что страны Балтии могут чувствовать себя в безопасности благодаря и своим вооруженным силам, и вооруженным силам партнеров в регионе.
Минобороны трех стран также договорились координировать свои действия в международных форматах и подчеркнули, что присутствие сил союзников является важным гарантом их безопасности.
По словам Анушаускаса, структуры НАТО и ЕС должны образом отреагировали на миграционный кризис на границе стран Балтии и Польши.
«Мы благодарны за полученную помощь и понимание серьезности этой ситуации», — сказал он.
Российский президент Владимир Путин отрицает, что его страна планирует вторжение в Украину, и обвиняет НАТО в нагнетании напряженности, а также требует «правовых гарантий», что Альянс не будет расширяться на восток.
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