Страны Балтии и Польша призовут ООН обеспечить безопасность гумпомощи для Украины

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Страны Балтии и Польша поддержали предложение Литвы обратиться в ООН за помощью в обеспечении безопасной доставки гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщило в пятницу Министерство социальной защиты и труда.

С этой целью министры подпишут совместный призыв действовать, который будет передан Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН в Женеве (Швейцария).

«Подписывая совместный документ, государства Балтии и Польша еще раз подтверждают поддержку Украине в сфере социальной и гуманитарной помощи», — говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

В совместном заявлении подчеркивается, что из-за неспровоцированного массового вторжения России в демократическую Украину понадобилась срочная гуманитарная помощь и защита ее жителям.

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