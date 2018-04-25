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TOP,Новости,Политика

Страны Балтии и Польша вместе будут сопротивляться попыткам РФ переписать историю

Nuotrauka urm.lt

На встрече в Вильнюсе в понедельник министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши пообещали вместе сопротивляться попыткам России переписать историю начала Второй мировой войны. 

«Мы в веках будем помнить жертв тоталитарных режимов, и ложная версия истории не пройдет, вот такой четкий сигнал», – заявил на пресс-конференции по итогам встречи глава эстонской дипломатии Урмас Рейнсалу. 

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкявичс отметил, что в эти дни Балтийские страны вспоминают годовщины ссылок, оккупации, и поэтому «усилия России притянуть историю к современным политическим играм совершенно не приемлемы». 

«Попытки России притянуть историю к ее современным политическим играм мы оцениваем как абсолютно неприемлемые, пакт Молотова-Риббентропа означает для Балтийских стран советскую оккупацию и агрессию против Польши», – сказал глава МИД Латвии.

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович отметил, что, вспоминая ссылки,  мы должны «поблагодарить жертв за то, что сегодня мы являемся свободными». 

В понедельник министры примут участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах советской оккупации, а позднее вчетвером примут участие из Вильнюса в удаленном заседании Совета по внешним сношениям ЕС. 

«Мы координируем свои действия и на поле пропаганды, и борьбы с ложными новостями, и это наши эксперты делают каждый день. Символы в политике очень важны, особенно если они наполнены содержанием, сегодня у нас будет заседание Совета по внешним сношениям ЕС, вчетвером мы примем участие в видео-конференции из Вильнюса», – заявил на брифинге министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Мы договорились, что наша позиция будет общей, когда будем говорить о евроатлантических отношениях, и это также сильный сигнал», – отметил он.

23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении — так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.

В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

В последнее время президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Польша в ответе за развязывание Второй мировой войны, оправдывал пакт Молотова-Риббентропа, утверждая, что у России не было иного выхода, как только его подписать.

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР принял постановление «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года», которым депутаты осудили этот документ и признали его недействительным.

Депутат Госдумы России, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев в конце мая зарегистрировал предложение отменить это политическое решение. Политик утверждает, что оно «не соответствует принципам исторической справедливости» и было принято «в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет» и под давлением со стороны внешних сил.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек, во время вооруженного сопротивления были убиты более 20 тыс. партизан, боровшихся с советской властью, и их сторонников. 

Массовые аресты и высылки в Балтийских странах начались 14 июня 1941 года. 

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