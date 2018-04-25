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Страны Балтии и Польша вместе создают систему обороны

  • Nuotraukos KAM delegacijos

Сотрудничество стран Балтии и Польши заключается в обеспечении обороны на восточном фланге, сообщает Польское радио.

Страны Балтии и Польша разделяют общие взгляды на угрозы их безопасности и способы их предотвращения, они также согласны с ролью блока НАТО для спокойствия в регионе, — с таким заявлением выступили главы оборонных ведомств на встрече 16 декабря в Таллинне.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул: «Наши четыре страны являются ключевыми не только для региона Балтийского моря, но и для всего Североатлантического союза. Мы все находимся на восточном фланге, который имеет стратегическое значение для НАТО».

Министр обороны Польши подчеркнул, что сотрудничество стран Балтии и Польши заключается в обеспечении эффективности сдерживания и обороны на восточном фланге.

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