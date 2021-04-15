Страны Балтии и Украина призывают Россию прекратить провокационные действия

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Страны Балтии и Украина совместным заявлением призывают Россию прекратить провокационные действия по стягиванию войск к границе с Украиной.

В распространенном в четверг после встречи министров иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Украины заявлении говорится, что страны «выражают твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в признанных в международном масштабе границах».

В частности, страны заявили, что поддерживают устремления евроатлантической интеграции Украины и призывают «продолжать необходимые реформы в этой сфере».

«Мы сожалеем в связи с продолжающимся стягиванием Россией войск к восточной границе Украины, а также на незаконно оккупированном и аннексированном полуострове Крым, призывают Россию прекратить провокационные действия и рассеять обеспокоенность, принять участие в механизме консультаций о снижении риска в соответствии с Венским документом, в полной мере и прозрачно соблюдать принципы и обязательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — говорится в заявлении.

Государства также приветствовали обязательство Киева «решать конфликт политическим путем», а также продемонстрированную Вооруженными силами Украины выдержку.

«Мы обязались поощрять и укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в области безопасности и обороны, обмениваться информацией в борьбе с агрессивной пропагандой, дезинформацией и гибридными угрозами и координировать усилия, направленные на разрешение общих вызовов в области энергетической безопасности», — указано в документе.

Министры ИД Литвы, Латвии и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Эва-Мария Лийметс в четверг побывали в Киеве, чтобы проявить солидарность в условиях нарастания напряженности с Россией.

Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

В свою очередь, Москва говорит, что дислоцировала своих военных вдоль западной границы для учений, реагируя на представляющие угрозы действия НАТО.

Белый дом на прошлой неделе сообщил, что российских военных у границы с Украиной сейчас дислоцировано больше чем когда-либо с 2014 года, когда разгорелся конфликт после захвата Москвой полуострова Крыма.