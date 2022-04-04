Страны Балтии полностью отказались от газа РФ

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

В Латвию, Литву и Эстонию с 1 апреля не поступает российский газ. Об этом сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс, передает Интерфакс.

«Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — сказал Барисс.

Барисс рассказал, что газ доставляют два поставщика — Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. В последнем, по его словам, нетипично много газа для этого периода — 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Поэтому в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

В этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, что намного раньше обычных сроков, чтобы обеспечить запасы газа.

Накануне Литва первой из стран ЕС полностью прекратила импорт газа из РФ.