Страны Балтии призывают ЕС договориться о сроках вакцинации от COVID-19

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Президент Литвы и премьер-министры Латвии и Эстонии обратились к руководству структур Евросоюза (ЕС) с призывом на ближайшем заседании Европейского совета договориться о целях и сроках достижения коллективного иммунитета граждан ЕС.

Гитанас Науседа, Кришьянис Кариньш и Юри Ратас призвали лидеров ЕС предпринять безотлагательные действия для обеспечения ускорения процесса вакцинации и его эффективности, сообщил офис президента.

«Для достижения коллективного иммунитета в ЕС нам нужно быть амбициозными как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Определение четких сроков и конкретные обязательства помогут ускорить процессы вакцинации», — говорится в письме глав Балтийских государств.