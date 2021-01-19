Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призывают Евросоюз оказать давление на Россию в связи с задержанием одного из основных критиков Кремля Алексея Навального.
Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс, Урмас Рейнсалу обратились к главному уполномоченном ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, призвав усилить давление ЕС с тем, чтобы А. Навальный был отпущен на свободу, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
Министры попросили обсудить этот вопрос на заседании Совета по внешним сношениям ЕС, которое состоится 25 января, и рассмотреть возможность применения ограничивающих мер ЕС.
Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.
Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.
“Страны Балтии призывают ЕС оказать давление на Россию по вопросу А. Навального”
Посмотрите в глаза Новального- глаза психически не здорового человека, он одержим своей значимостью, а нормальным россиянам он не интересен и запад перегнул палку с отравлениями( уже не смешно и устарело).Чем больше санкций, тем больше подталкиваете Россию к самостоятельному развитию. Спасибо.А жизнь расставит все по своим местам. Главное не провоцируйте военные действия иначе из-за бездумных действий на земле исчезнет человечество в следующей войне победителей не будет.