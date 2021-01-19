Страны Балтии призывают ЕС оказать давление на Россию по вопросу А. Навального

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призывают Евросоюз оказать давление на Россию в связи с задержанием одного из основных критиков Кремля Алексея Навального.

Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс, Урмас Рейнсалу обратились к главному уполномоченном ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, призвав усилить давление ЕС с тем, чтобы А. Навальный был отпущен на свободу, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

Министры попросили обсудить этот вопрос на заседании Совета по внешним сношениям ЕС, которое состоится 25 января, и рассмотреть возможность применения ограничивающих мер ЕС.