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Страны Балтии призывают ЕС разрешить доставку вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Премьеры стран Балтии в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить доставку по странами созданной англичанами вакцины AstraZeneca еще до ее формального утверждения. 

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии присоединились к обращению, принятому ранее на этой неделе Данией, Грецией, Австрией и Чехией. 

«Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распростраение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней», — написала И. Шимоните в своем твиттере. 

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Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Modernaю. 

Вакцина  AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, ее  транспортировка проще.

BNS

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