Страны ЕС начали проверять россиян на благонадежность при выдаче виз

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Германия первой из стран ЕС объявила, что гражданину России может быть отказано в шенгенской визе, если хотя бы одна из стран союза считает его угрозой своей безопасности, сообщает moscowtimes.ru. Соответствующие пункты впервые появились в разъяснениях причин отказа в визе, опубликованных на сайте консульства Германии, наряду с традиционными причинами вроде недостоверных сведений, недостаточного количества средств или неясных целей поездки.

Теперь визу не выдадут, если хотя бы одна страна-участница считает, что россиянин представляет угрозу международным отношениям, внутренней безопасности ЕС и общественному порядку, следует из разъяснений. Формулировку про «угрозу международным отношениям» впервые использовала Финляндия, запрещая въезд в страну россиянам с туристическими визами ЕС. Власти Финляндии тогда объясняли, что вводят запрет, чтобы не ухудшать отношения со странами Балтии и Польшей, которые к тому времени уже запретили въезд россиянам.

По информации консульства Германии, проверять на благонадежность заявителей будут по Шенгенской информационной системе (SIS, в нее попадают данные из множества баз данных, в том числе розыска людей и предметов, потерянных и поддельных документов, а также лиц, получивших запрет на въезд в ЕС), а также по Центральному реестру по учету иностранцев (база данных Германии об иностранцах и политических беженцах). Соответственно, визу не выдадут, если одна из стран Шенгена отказала россиянину во въезде, сделав запись об этом в SIS, объяснили VРost визовые консультанты. Пока запись не аннулируют, получить визу будет невозможно.

Отказов в выдаче шенгенских виз стало больше, но основной их причиной все же остается неспособность показать достаточное количество средств для поездки, рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные участников. Эксперты ассоциации рекомендуют прикладывать к заявлению справку о наличии на счете не менее 300 000 рублей.

12 сентября ЕС приостановил соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, после чего визовый сбор для взрослых вырос с 35 евро до 80 евро, а стандартный срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 7 до 15 дней, а в случаях, если потребуются дополнительные документы, — до 45 дней. Кроме того, все страны стали выдавать визы на более короткий срок.

Германия наряду с Францией, Италией, Испанией, Австрией, Венгрией, Словенией, Грецией и Кипром продолжает выдавать россиянам туристические визы. Но за последний месяц она значительно усложнила процедуру их получения, включив в список требований страховку, оформленную в ЕС, и справку из банка, работающего на территории Евросоюза. Консульства других стран, выдающих визы, пока не объявляли об отказах в визе после проверок на безопасность.