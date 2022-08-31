Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече в Праге. Отдельные страны выступали за полный запрет выдавать россиянам туристические визы, чтобы лишить состоятельных граждан страны возможности отдыхать в привычных им странах, другие, в том числе Венгрия, высказывались против. Другое предложение заключалось в том, чтобы замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать визы более дорогими.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что страны-участницы блока имеют разные позиции по визовому вопросу, однако он «будет работать для достижения единства, единой и общей позиции». Боррель также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.

Напомним, в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Праге обсуждался вопрос приостановки выдачи шенгенских виз россиянам. Против полного запрета на визы выступили Австрия, Бельгия, Венгрия, Греция, Кипр, Португалия, Германия, Франция, Словения.

сегодня Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение.