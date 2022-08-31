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Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Фото pixabay.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам. Как передает Bloomberg, он сообщил об этом после неформального совещания в Праге глав европейских внешнеполитических ведомств.

По словам Сийярто, Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече в Праге. Отдельные страны выступали за полный запрет выдавать россиянам туристические визы, чтобы лишить состоятельных граждан страны возможности отдыхать в привычных им странах, другие, в том числе Венгрия, высказывались против. Другое предложение заключалось в том, чтобы замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать визы более дорогими.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что страны-участницы блока имеют разные позиции по визовому вопросу, однако он «будет работать для достижения единства, единой и общей позиции». Боррель также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.

Напомним, в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Праге обсуждался вопрос приостановки выдачи шенгенских виз россиянам. Против полного запрета на визы выступили Австрия, Бельгия, Венгрия, Греция, Кипр, Португалия, Германия, Франция, Словения.

сегодня Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение.

korrespondent.net

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