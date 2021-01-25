Страны ЕС ощущают нехватку вакцин от COVID-19

«Мы работаем над тем, чтобы сроки нашей программы вакцинации не изменились. В ближайшие дни через нашего посла в Брюсселе мы активируем все каналы, чтобы вместе с другими странами и Европейской комиссией сделать все необходимое, чтобы обеспечить выполнение контрактов», — заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Между тем Еврокомиссия уже потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с объявлением компании о сокращении на 60% поставок вакцин в ЕС и потребовала выполнять контракт в полном объеме, сообщает ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в странах ЕС в конце декабря. Вслед за препаратом от Pfizer/BioNTech была одобрена вакцина компании Moderna, затем — AstraZeneca. Критики указывают на то, что в стремлении получить наиболее крупные контракты фармацевтические компании переоценили свои возможности по выпуску вакцины.