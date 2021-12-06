Страны ЕС потратили на оборону рекордные 200 млрд евро

Государства Евроcоюза потратили почти 200 млрд евро (более 225 млрд долларов) на оборону в 2020 году. Это самый большой показатель с начала отслеживания этих данных в 2006 году, сообщает Европейское оборонное агентство (EDA) в отчете, обнародованном в понедельник, 6 декабря.
Так, по данным EDA, общие оборонные расходы стран ЕС, за исключением Дании, не входящей в военные проекты Союза, достигли 198 млрд евро, что на 5% больше, чем в 2019 году. Они составили 1,5% от ВВП 26 стран ЕС.
Однако в отчете EDA отмечается падение общих расходов стран блока, несмотря на оборонный пакт ЕС, подписанный в конце 2017 года, чтобы попытаться объединить ресурсы и положить конец конкуренции между национальными отраслями, которая ослабила предыдущие оборонные усилия.
«Тенденция к снижению европейских расходов на совместную работу вызывает особую обеспокоенность», – сказал исполнительный директор EDA Иржи Седиви в отчете, в котором было выявлено снижение совместных закупок оборудования на 13% по сравнению с 2019 годом до 4,1 млрд евро, что является третьим наиболее низким значением, зафиксированным агентством.
Покупая военную технику и оборудование в прошлом году, правительства ЕС в основном заключали соглашения самостоятельно, не достигая обязательств, взятых в пакте 2017 года, чтобы чуть более трети таких закупок осуществлялось совместно с другими членами Евросоюза.
В то время как ЕС также запустил общий фонд оружия, работает над 60 совместными военными проектами и стремится согласовать новые силы быстрого реагирования, инвестиции в оборонные исследования и технологии остаются разрозненными, а странам не хватает сотрудничества, отметили в EDA.