Страны ЕС потратили на оборону рекордные 200 млрд евро

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Государства Евроcоюза потратили почти 200 млрд евро (более 225 млрд долларов) на оборону в 2020 году. Это самый большой показатель с начала отслеживания этих данных в 2006 году, сообщает Европейское оборонное агентство (EDA) в отчете, обнародованном в понедельник, 6 декабря.

Так, по данным EDA, общие оборонные расходы стран ЕС, за исключением Дании, не входящей в военные проекты Союза, достигли 198 млрд евро, что на 5% больше, чем в 2019 году. Они составили 1,5% от ВВП 26 стран ЕС.

Однако в отчете EDA отмечается падение общих расходов стран блока, несмотря на оборонный пакт ЕС, подписанный в конце 2017 года, чтобы попытаться объединить ресурсы и положить конец конкуренции между национальными отраслями, которая ослабила предыдущие оборонные усилия.