Страны ЕС предлагают реформировать ВОЗ

Страны ЕС утвердили единую позицию сообщества по реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Сформулировано четыре основных направления реформирования структуры и деятельности ВОЗ, по которым намерены работать государства сообщества. Страны ЕС предлагают «пересмотреть систему предупреждений ВОЗ о чрезвычайных санитарных ситуациях международного масштаба, чтобы создать многоуровневую систему предупреждений о ЧС». В числе предложений — ввести четкие понятийные различия «в вопросах ограничения передвижений и торговли», чтобы избегать чрезмерного экономического ущерба от карантинных мер. Среди новшеств — новые полномочия организации для «проведения независимых оценок эпидемиологической ситуации в зонах риска в тесном взаимодействии с местными государственными органами». Также предлагается повысить прозрачность в вопросах выполнения государствами международных медико-санитарных правил.

Как сообщается, в этом году в адрес ВОЗ прозвучало немало критики за недооценку угрозы пандемии коронавируса нового типа, что привело к выходу США из этой организации. Одновременно государства ЕС считают, что ВОЗ имеет ключевое значение для координации международных действий для ответа на глобальные кризисы в сфере здравоохранения.