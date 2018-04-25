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Страны ЕС предлагают реформировать ВОЗ

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

Страны ЕС утвердили единую позицию сообщества по реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Сформулировано четыре основных направления реформирования структуры и деятельности ВОЗ, по которым намерены работать государства сообщества. Страны ЕС предлагают «пересмотреть систему предупреждений ВОЗ о чрезвычайных санитарных ситуациях международного масштаба, чтобы создать многоуровневую систему предупреждений о ЧС». В числе предложений — ввести четкие понятийные различия «в вопросах ограничения передвижений и торговли», чтобы избегать чрезмерного экономического ущерба от карантинных мер. Среди новшеств — новые полномочия организации для «проведения независимых оценок эпидемиологической ситуации в зонах риска в тесном взаимодействии с местными государственными органами». Также предлагается повысить прозрачность в вопросах выполнения государствами международных медико-санитарных правил.

Как сообщается, в этом году в адрес ВОЗ прозвучало немало критики за недооценку угрозы пандемии коронавируса нового типа, что привело к выходу США из этой организации. Одновременно государства ЕС считают, что ВОЗ имеет ключевое значение для координации международных действий для ответа на глобальные кризисы в сфере здравоохранения.

belta.by

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