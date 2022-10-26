Страны ЕС приблизились к договорённости об ограничении максимальной цены на газ

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Европейский союз приближается к введению ограничения максимальной цены на газ. Во время встречи министров энергетики стран Содружества, которая состоялась 25 октября в Люксембурге, единогласие по этому вопросу достигнуто не было.

Однако было озвучено предложение регламента, подготовленного Еврокомиссией. 15 стран-членов ЕС, в том числе Польша, добивались этого на протяжении последних нескольких месяцев. Следующая встреча министров, которая имеет целью окончательное утверждение плана по снижению цен на энергоносители, состоится 24 ноября.

«Это одна из немногих ситуаций, когда мнение Германии не учитывается, а учитывается мнение большинства», – так прокомментировала дискуссию о введении потолка цены на газ министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Именно Германия активнее других стран Содружества выступала против ограничения цены на газ, поэтому Еврокомиссия не хотела представлять никаких предложений. Сейчас эти предложения были обнародованы, однако подробностей относительно того, как именно будет определяться цена на газ и при каких условиях будет работать весь механизм, до сих пор нет.

К тому же Европейская комиссия утверждает, что ограничение цены на газ может привести к оттоку поставок за пределы ЕС. Однако обсуждение лимитов продолжается, и это связано с договоренностями, достигнутыми на саммите в Брюсселе на прошлой неделе.

Одним из элементов механизма по регуляции цены на газ в ЕС, может стать распределение энергоносителя между странами-членами в кризисных ситуациях. Варшава выступает категорически против такого механизма. «Я не верю, что какая-либо страна будет делиться газом, если она не в состоянии обеспечить свои энергетические потребности. Мы однозначно заявляем это с самого начала переговоров», – заявила министр Москва в Люксембурге.

Согласие стран Европейского союза вызывают совместный закупки газа, что должно привести к снижению цены на энергоноситель.