Страны ЕС создадут инвестиционный фонд для борьбы с коронавирусом

Страны Евросоюза выделили более 100 млн евро на исследования для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам видеоконференции с европейскими лидерами, которая прошла сегодня.

«На европейском уровне мы уже потратили 100 млн евро на исключительные исследования, чтобы поддержать уже действующие программы. В области диагностики, лечения и вакцинации мы хотим, чтобы работа активизировалась, — сказал он. — В соответствии с уже согласованным с Еврокомиссией решением, мы осуществим новый исследовательский проект».

Лидеры стран-членов ЕС приняли решение учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением нового коронавируса размером в 25 млрд евро.

«Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет 25 млрд евро», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что 7,5 млрд евро будут выделены сразу.