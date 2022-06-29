Страны ЕС заполнят газохранилища к зиме

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ЕС одобрил новый Регламент о хранении газа, который обязывает заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября. Об этом сообщает Еврокомиссия.

«В условиях угрозы перебоев с поставками со стороны России Регламент ЕС по хранению газа требует, чтобы европейские запасы газа были пополнены до наступления зимы, а управление ими было защищено от вмешательства извне», — сказано в сообщении.