Страны ЕС заполнят газохранилища к зиме

ЕС одобрил новый Регламент о хранении газа, который обязывает заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября. Об этом сообщает Еврокомиссия.
«В условиях угрозы перебоев с поставками со стороны России Регламент ЕС по хранению газа требует, чтобы европейские запасы газа были пополнены до наступления зимы, а управление ими было защищено от вмешательства извне», — сказано в сообщении.
В частности, новые правила предусматривают, что страны-члены ЕС должны заполнить хранилища до 80% вместимости к ноябрю 2022 года, а в последующие годы — до 90%.
Государства-члены, которые не имеют инфраструктуры хранения, должны согласовать двусторонние договоренности о хранении достаточных количеств для их использования в соседних странах в духе солидарности.
Отмечается, что газохранилища будут считаться критически важной инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти новый процесс сертификации.
Напомним, Россия ограничила поставки газа 12 странам ЕС.korrespondent.net