Страны Европы вводят новые ограничения в борьбе с COVID-19

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Страны Европы вводят ряд новых ограничений на фоне роста числа новых случаев коронавируса.

Так, в Германии бары и рестораны Берлина и Франкфурта-на-Майне будут работать до 23:00 до конца октября. Также будут ограничены часы работы всех магазинов, кроме аптек и автозаправочных станций.

На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что города, в которых отмечается наибольший рост инфицирования, должны за 10 дней замедлить скорость распространения вируса. Иначе их ждут более жесткие меры.

В Польше введён строгий масочный режим в общественных местах из-за того, что там за сутки был установлен новый антирекорд: число случаев заражения превысило 4 000.

Власти Чехии рассматривают возможность введения режима всеобщей изоляции, так как темпы распространения вируса ускорились — четвёртый день подряд там фиксируются рекордно высокие показатели инфицирования — свыше 8 600 человек.

В Португалии также установлен антирекорд с начала пандемии: 1 646 заболевших за сутки.

Правительство Великобритании вновь ужесточит меры по борьбе с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом. О введении новой трехступенчатой системы ограничений, которая будет использоваться на территории Англии, объявил в понедельник во время выступления в парламенте премьер-министр королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

По оценкам правительственных экспертов, сейчас эпидемиологическая ситуация во многих районах Северной Англии требует принятия наиболее жестких мер, предусмотренных новой системой. С 14 октября они вступят в силу в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Будут закрыты пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов.

Джонсон отметил, что могут быть введены и дополнительные ограничения. Они коснутся предприятий общественного питания, индустрии развлечений и отдыха, а также парикмахерских и косметологических салонов. При этом предприятия розничной торговли, школы и университеты останутся открыты.