Страны Европы закрывают границы

Франция вновь закрывает границы: с воскресенья будет запрещено отправляться из страны за пределы ЕС и прибывать оттуда, за исключением особых случаев. Кроме того, приостанавливается работа всех торговых центров и крупных магазинов, в остальных вновь вводят ограничения на максимальное число покупателей, которые могут находиться внутри одновременно, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

В Париже заявляют, что статистика не так плоха, но серьёзную обеспокоенность вызывает распространение новых штаммов. По заявлениям министров, ограничительные меры позволят пока избежать нового локдауна.

В Великобритании в пятницу начали действовать новые штрафы за участие в домашних вечеринках: 800 фунтов за собрания с участием более чем 15 человек. При этом за каждое повторное нарушение штраф будет удваиваться.