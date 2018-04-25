Страны G20 не согласовали сокращение добычи нефти

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Завершились переговоры по энергетике Большой двадцатки. Во время встречи, которая проходила в формате вебинара, ожидаемый вопрос о добровольном сокращении добычи нефти даже не поднимался, сообщает ТАСС.

Конференция по энергетике G20 состоялась сразу после встречи стран ОПЕК+, которые договорились о совместном сокращении нефтедобычи сроком на 2 года.

О том, что сокращать производство нефти на переполненном рынке следует не только ОПЕК, на открытии заседания G20 заявил саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман.

Однако в итогах встречи не содержалось информации о конкретных квотах по сокращению добычи. Отмечается, что этот вопрос даже не поднимался для обсуждения. Кроме того, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти.